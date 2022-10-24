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Стоимость газа в Европе снизилась почти на 11%

Стоимость газа в Европе снизилась почти на 11% Цена газа в Европе в ходе сегодняшних торгов опустилась ниже 1 050 долларов за 1 тыс. кубометров впервые с 14 июня.
Энергетика
24 октября 2022 г. 11:01
Стоимость газа в Европе снизилась почти на 11%

Цена газа в Европе в ходе сегодняшних торгов опустилась ниже 1 050 долларов за 1 тыс. кубометров впервые с 14 июня.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE.

Стоимость ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах уменьшилась до 1 031 долларов за 1 тыс. кубометров, или 101,145 евро за МВт/ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт/ч).

Общее снижение стоимости газа с начала дня составляет почти 11%.

Уменьшение цены происходит из-за приближения запасов газа в ЕС к максимуму, установления аномально теплой погоды в регионе и значительно возросшей средней долей ветрогенерации в выработке электроэнергии.

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