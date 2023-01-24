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Стоимость газа в Европе снизилась почти на 10%

Стоимость газа в Европе снизилась почти на 10% Биржевые цены на газ в Европе на открытии торгов во вторник упали почти на 10%, находясь у 670 долларов за тысячу кубометров.
Энергетика
24 января 2023 г. 11:53
Стоимость газа в Европе снизилась почти на 10%

Биржевые цены на газ в Европе на открытии торгов во вторник упали почти на 10%, находясь у 670 долларов за тысячу кубометров.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE.

Февральские фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки 672 доллара (-9,7%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 743,8 доллара за тысячу кубометров.

Биржевые цены на газ в Европе 17 января впервые за 16 месяцев - с 31 августа 2021 года - опускались ниже 600 долларов за тысячу кубометров. Эксперты отмечали, что стоимость газа на европейской бирже снижается из-за теплой погоды и сильного ветра (ветряные электростанции увеличили выработку электроэнергии), а также достаточных запасов газа в подземных газохранилищах в ЕС.

Несмотря на текущее снижение, газовые котировки более чем вдвое превышают средние показатели за многолетнюю историю наблюдений. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года.

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Версия на английском языке Gas prices in Europe drop by almost 10%

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