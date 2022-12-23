Стоимость газа в Европе снизилась на более чем 4%

Биржевые цены на газ в Европе открыли торги пятницы снижением примерно на 5% к расчетной цене четверга.

Биржевые цены на газ в Европе открыли торги пятницы снижением примерно на 5% к расчетной цене четверга.

Как передает Report со ссылкой на данные Лондонской биржи ICE, январские фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в минусе - вблизи уровня в 960 долларов за тысячу кубометров (-4,9%). Далее они составили почти 966 долларов (-4,2%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 1 007,7 доллара за тысячу кубометров.

Страны Евросоюза в понедельник договорились об установлении предельной биржевой цены на газ. Она составит 180 евро за МВт/ч (почти 2000 долларов за тысячу кубометров по нынешнему курсу) и начнет действовать с 15 февраля. Мера нацелена на то, чтобы оградить европейские домохозяйства и предприятия от скачков цен на газ. Высокая стоимость энергоносителей в Европе, как отмечали западные СМИ, вызвала самую высокую инфляцию за последние десятилетия.