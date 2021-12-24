Стоимость газа в Европе снизилась на 7%

Стоимость природного газа в Европе на открытии биржевых торгов в пятницу снизившись на 7%, опустилась ниже отметки 1 450 долларов США за тысячу кубометров.
Об этом передает Report со ссылкой на данные Лондонской биржи ICE.
Цена январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах понизилась до 1 441 долларов.
Общее снижение стоимости газа накануне превысило 27%.
Биржевая цена газа в Европе 21 декабря впервые в истории преодолела отметку в 2 000 долларов за тысячу кубометров на фоне наступающих холодов и при аномально низких запасах газа в европейских подземных хранилищах.