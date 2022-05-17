О нас
Аудио новости

Стоимость газа в Европе с начала дня снизилась на 4,7%

Стоимость газа в Европе с начала дня снизилась на 4,7% Цена газа в Европе в ходе торгов на бирже во вторник опустилась ниже 960 долларов за 1 тыс. куб. м.
Энергетика
17 мая 2022 г. 11:21
Стоимость газа в Европе с начала дня снизилась на 4,7%

Цена газа в Европе в ходе торгов на бирже во вторник опустилась ниже 960 долларов за 1 тыс. куб. м.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE.

Цена июньского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах снизилась до 957 долларов за 1 тыс. куб. м.

В целом стоимость газа с начала дня снижается на 4,7%.

Уровень запасов газа в европейских подземных хранилищах (ПХГ) уже превысил 40%, что составляет половину от целевого показателя заполненности к 1 октября. Закачка газа в ПХГ Европы в мае идет рекордными темпами для этого месяца за все время наблюдений.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое важное

Президент Ильхам Алиев поздравил нового президента ОАЭ
Президент Ильхам Алиев поздравил нового президента ОАЭ
17 мая 2022 г. 10:58
Президент Азербайджана принял министра сельского хозяйства Израиля
Президент Азербайджана принял министра сельского хозяйства Израиля
17 мая 2022 г. 10:23
Милли Меджлис проведет внеочередную сессию
Милли Меджлис проведет внеочередную сессию
17 мая 2022 г. 09:39
Газоизмерительная станция IGB близ Стара-Загоры будет готова в мае
Газоизмерительная станция IGB близ Стара-Загоры будет готова в мае
16 мая 2022 г. 17:10
Турецкий депутат: Ильхам Алиев доказал, что турецко-азербайджанские отношения в последние годы углубились
Турецкий депутат: Ильхам Алиев доказал, что турецко-азербайджанские отношения в последние годы углубились
16 мая 2022 г. 15:45
Завтра в Баку пройдет Третья конференция Парламентской Ассамблеи ОЭС
Завтра в Баку пройдет Третья конференция Парламентской Ассамблеи ОЭС
16 мая 2022 г. 14:26
Глава МВД Украины: Жертвы среди населения в Донецкой области могут исчисляться тысячами
Глава МВД Украины: Жертвы среди населения в Донецкой области могут исчисляться тысячами
16 мая 2022 г. 13:13
Болгария сможет импортировать почти втрое больше объемов газа из Азербайджана в этом году
Болгария сможет импортировать почти втрое больше объемов газа из Азербайджана в этом году
16 мая 2022 г. 12:45
Президенты Азербайджана и Турции приняли участие в открытии аэропорта Ризе-Артвин
ФотоПрезиденты Азербайджана и Турции приняли участие в открытии аэропорта Ризе-Артвин
14 мая 2022 г. 21:47
Ильхам Алиев пригласил Реджепа Тайипа Эрдогана посетить Азербайджан
Ильхам Алиев пригласил Реджепа Тайипа Эрдогана посетить Азербайджан
14 мая 2022 г. 19:30

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi