Стоимость газа в Европе с начала дня снизилась на 4,7%

Цена газа в Европе в ходе торгов на бирже во вторник опустилась ниже 960 долларов за 1 тыс. куб. м.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE.
Цена июньского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах снизилась до 957 долларов за 1 тыс. куб. м.
В целом стоимость газа с начала дня снижается на 4,7%.
Уровень запасов газа в европейских подземных хранилищах (ПХГ) уже превысил 40%, что составляет половину от целевого показателя заполненности к 1 октября. Закачка газа в ПХГ Европы в мае идет рекордными темпами для этого месяца за все время наблюдений.