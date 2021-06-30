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Стоимость газа в Европе превысила 400 долларов за тысячу кубометров

Стоимость газа в Европе превысила 400 долларов за тысячу кубометров Такой рост обусловлен «сухими» итогами украинского бронирования дополнительных газотранспортных мощностей на июль
Энергетика
30 июня 2021 г. 11:23
Стоимость газа в Европе превысила 400 долларов за тысячу кубометров

Спотовая цена на природный газ в Европе пробила психологическую отметку в 400 долларов США за тысячу кубометров. Такой рост обусловлен «сухими» итогами украинского бронирования дополнительных газотранспортных мощностей на июль, когда остановятся на ремонт главные экспортные трубопроводы «Газпрома».

Как передает Report со ссылкой на angi, фьючерс на июль по индексу TTF на ICE Futures 28 июня закрылся на отметке 398 долларов США, на следующий день торги открылись на уровне 401 доллар США за тысячу кубометров. К 12:00 по Киеву (моменту завершения аукциона бронирования) он вырос до 409 долларов США за тысячу кубометров, а сразу после выхода его итогов — подскакивал до 414 долларов США за тысячу кубометров.

На прошедшем 29 июня на платформе Regional Booking Platform аукционе на дополнительные — прерываемые — транзитные мощности на июль (63,7 млн кубометров в сутки) «Газпром» не стал выкупать их.

Баланс газового рынка Европы становится все более напряженным из-за несвойственного сезонной закономерности падения поставок СПГ. Из-за плановых ремонтов снижаются и поставки трубопроводного газа. Закачка газа в подземные хранилища находится на минимальных значениях, что уже не оставляет сомнений в том, что новую зиму Европа встретит с полупустыми ПХГ.

Напомним, что в конце прошлой недели эксперты ЕС обвинили «Газпром» в рекордных ценах на газ, достигших 13-летнего максимума.

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