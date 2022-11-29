Стоимость газа в Европе повысилась на 3%

Стоимость газовых фьючерсов с поставкой в декабре на торгах во вторник выросла на 3%.

Стоимость газовых фьючерсов с поставкой в декабре на торгах во вторник выросла на 3%.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE.

Торги открылись у отметки около 1 330 долларов. Стоимость фьючерсов затем достигли 1 372,9 доллара.

Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 1 332 доллара за тысячу кубометров.

Цены на газ в Европе ощутимо выросли еще весной 2021 года, когда стоимость на споте по индексу хаба TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров. В конце лета показатель превысил 600 долларов, а осенью - уже 1000 долларов. Резкий рост цен продолжился и в 2022 году.

В начале марта из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов газовые контракты с поставкой в следующем месяце достигли рекордной отметки в 3 892 доллара за тысячу кубометров.