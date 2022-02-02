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Стоимость газа в Европе повысилась на 2,7%

Стоимость газа в Европе повысилась на 2,7% Мартовские фьючерсы на газ торговались в диапазоне 890-915 долларов США за тысячу кубометров — чуть выше расчетной цены вторника.
Энергетика
2 февраля 2022 г. 14:39
Стоимость газа в Европе повысилась на 2,7%

Мартовские фьючерсы на газ торговались в диапазоне 890-915 долларов США за тысячу кубометров — чуть выше расчетной цены вторника.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE.

Волатильность газовых котировок в первые часы торгов небольшая. Стоимость мартовских фьючерсов на открытии торговой сессии составила почти 900 долларов и вскоре достигла 914,3 доллара — максимума начала торгов (на 2,7% выше расчетной цены вторника — 890 долларов).

Ощутимый рост цен на газ в Европе начался с весны прошлого года, когда средняя цена на споте по индексу TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров. В последние дни лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, а в начале октября перешагнула порог в 1000 долларов. В декабре котировки выросли уже вдвое, достигнув исторического максимума в 2 190,4 доллара. Таких устойчиво высоких цен за всю историю функционирования газовых хабов — с 1996 года — в Европе не было.

Эксперты связывали рост стоимости с несколькими факторами: высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ (после продолжительной холодной зимы и жаркого лета).

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Версия на английском языке Gas prices in Europe up 2.7%

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