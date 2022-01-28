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Стоимость газа в Европе повысилась до 1080 долларов

Стоимость газа в Европе повысилась до 1080 долларов Цены фьючерсов на газ в Европе приблизились к расчетной цене четверга и поднялись до 1 080 долларов за тысячу кубометров.
Энергетика
28 января 2022 г. 15:00
Стоимость газа в Европе повысилась до 1080 долларов

Цены фьючерсов на газ в Европе приблизились к расчетной цене четверга и поднялись до 1 080 долларов за тысячу кубометров.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE.

Стоимость февральских фьючерсов на газ по индексу TTF, самого ликвидного европейского хаба, на открытии торгов чуть превысила 1 050 долларов за тысячу кубометров. Однако уже через несколько минут цены поднялись — почти до 1 080 долларов. Затем фьючерсы начали торговаться в диапазоне 1 060-1 080 долларов, что близко к расчетной цене накануне — 1068,9 доллара за тысячу кубометров.

Ощутимый рост цен на газ в Европе начался с весны, когда средняя цена на споте по индексу TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров. В последние дни лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, а в начале октября перешагнула порог в 1 000 долларов. В декабре котировки выросли уже вдвое, достигнув исторического максимума в 2 190,4 доллара. Таких устойчиво высоких цен за всю историю функционирования газовых хабов — с 1996 года — в Европе не было.

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Версия на английском языке Gas prices in Europe rise to $1,080

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