Стоимость газа в Европе поднялась до 1 200 долларов за тысячу кубометров

Цена на газ в Европе превысила 1 200 долларов США за 1 тыс. кубометров впервые с 18 октября.

Цена на газ в Европе превысила 1 200 долларов США за 1 тыс. кубометров впервые с 18 октября.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Утром стоимость январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до 1 150 за 1 тыс. кубометров.

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Стоимость газа в Европе сегодня в начале биржевых торгов поднялась выше 1 150 долларов США за 1 тыс. кубометров.

Об этом передает Report cо ccылой на данные Лондонской биржи ICE.

Цена январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до 1 155 долларов за 1 тыс. куб. м.

Общий рост стоимости газа в Европе по сравнению с ценой закрытия накануне составляет более 3%.