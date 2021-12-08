О нас
Report Georgia
Аудио новости

Стоимость газа в Европе поднялась до 1 200 долларов за тысячу кубометров

Стоимость газа в Европе поднялась до 1 200 долларов за тысячу кубометров Цена на газ в Европе превысила 1 200 долларов США за 1 тыс. кубометров впервые с 18 октября.
Энергетика
8 декабря 2021 г. 11:24
Стоимость газа в Европе поднялась до 1 200 долларов за тысячу кубометров

Цена на газ в Европе превысила 1 200 долларов США за 1 тыс. кубометров впервые с 18 октября.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Утром стоимость январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до 1 150 за 1 тыс. кубометров.

11.24

Стоимость газа в Европе сегодня в начале биржевых торгов поднялась выше 1 150 долларов США за 1 тыс. кубометров.

Об этом передает Report cо ccылой на данные Лондонской биржи ICE.

Цена январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до 1 155 долларов за 1 тыс. куб. м.

Общий рост стоимости газа в Европе по сравнению с ценой закрытия накануне составляет более 3%.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Gas prices in Europe rise to $1,150
Версия на азербайджанском языке Avropada qazın min kubmetrinin qiyməti 1150 ABŞ dollarını ötüb

Экслюзивные новости

Турецкая компания предлагает решения по ИБ для финсектора Азербайджана
Турецкая компания предлагает решения по ИБ для финсектора Азербайджана
8 декабря 2021 г. 14:16
Министр промышленности Астрахани: Есть мощный транзитный потенциал для развития коридора Север-Юг
Министр промышленности Астрахани: Есть мощный транзитный потенциал для развития коридора Север-Юг
7 декабря 2021 г. 17:44
За последние 3 месяца из Украины депортированы 19 граждан Азербайджана
За последние 3 месяца из Украины депортированы 19 граждан Азербайджана
7 декабря 2021 г. 16:46
Руководство ГПС объявило порицание майору за грубое обращение с журналистами
Руководство ГПС объявило порицание майору за грубое обращение с журналистами
7 декабря 2021 г. 11:02
МВД: В Азербайджане сократилось количество краж частной собственности
МВД: В Азербайджане сократилось количество краж частной собственности
7 декабря 2021 г. 10:51
МВД: В этом году в Азербайджане не зарегистрировано случаев захвата заложников
МВД: В этом году в Азербайджане не зарегистрировано случаев захвата заложников
7 декабря 2021 г. 10:18
ЮНЕСКО: Надеемся вскоре направить миссию на освобожденные территории Азербайджана
ЮНЕСКО: Надеемся вскоре направить миссию на освобожденные территории Азербайджана
6 декабря 2021 г. 14:26
Губернатор: Из Винницы в Азербайджан за 9 месяцев экспортировано товаров на сумму около 5 миллионов долларов
Губернатор: Из Винницы в Азербайджан за 9 месяцев экспортировано товаров на сумму около 5 миллионов долларов
3 декабря 2021 г. 11:25
В Азербайджане в 205 детсадах выявлены нарушения
В Азербайджане в 205 детсадах выявлены нарушения
2 декабря 2021 г. 17:49
Вирусолог рассказал о новом штамме коронавирусной инфекции омикрон
Вирусолог рассказал о новом штамме коронавирусной инфекции "омикрон"
2 декабря 2021 г. 10:43

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi