Стоимость газа в Европе опустилась ниже 500 долларов за тысячу кубометров

Стоимость фьючерсов на газ в Европе после достижения в понедельник и вторник трехнедельных максимумов – почти 580 долларов за тысячу кубометров – второй день продолжает снижение, опустившись в ходе четверга ниже 500 долларов.

Стоимость фьючерсов на газ в Европе после достижения в понедельник и вторник трехнедельных максимумов – почти 580 долларов за тысячу кубометров – второй день продолжает снижение, опустившись в ходе четверга ниже 500 долларов.

Как передает Report, это следует из данных лондонской биржи ICE.

Майские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в плюсе - у отметки 507 долларов (+0,9%) за тысячу кубометров. Далее они снизились до 497,1 доллара (-1,1%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 502,4 доллара за тысячу кубометров.

Биржевые цены на газ в Европе значительно снизились с конца прошлого года. Так, в начале марта впервые более чем за полтора года – с конца июля 2021 года – они опускались до 450 долларов за тысячу кубометров. Это более чем в восемь раз ниже рекордных значений первых дней марта прошлого года – почти 3900 долларов за тысячу кубометров.