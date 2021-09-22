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Стоимость газа в Европе снижается

Стоимость газа в Европе снижается Цена газа на фьючерсном рынке Европы в начале торгов среды снизилась на 2,8%, до 865,7 доллара США за тысячу кубометров, свидетельствуют данные торгов на ICE Futures.
Энергетика
22 сентября 2021 г. 11:20
Стоимость газа в Европе снижается

Цена газа на фьючерсном рынке Европы в начале торгов среды снизилась на 2,8%, до 865,7 доллара США за тысячу кубометров, свидетельствуют данные торгов на ICE Futures.

Как передает Report со ссылкой на Prime, цена октябрьского фьючерса на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, открыла торги на уровне 871,2 доллара США за тысячу кубометров, поднялась до 875,6 доллара, но затем опять пошла вниз до 865,7 доллара США за тысячу кубометров (на 2,8% к расчетной цене вторника).

Динамика фьючерсов оценивается на бирже от расчетной цены предыдущего торгового дня. Во вторник торги закрылись на уровне 876 долларов США за тысячу кубометров, а расчетная цена была 892,6 доллара США.

Цена газа на фьючерсном рынке Европы продолжает колебаться. В середине сентября котировки достигали рекордных 963,9 доллара США.

Директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко в середине сентября отмечал, что динамика цен на газ будет зависеть в основном от двух факторов: погоды и поставок со стороны "Газпрома", которые могут вырасти после запуска газопровода "Северный поток 2".

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