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Стоимость газа в Европе меняется в диапазоне 945-980 долларов

Стоимость газа в Европе меняется в диапазоне 945-980 долларов Цены фьючерсов на газ в Европе на торгах во вторник выросли на 0,6-4,3% к расчетной цене понедельника и продолжают меняться в диапазоне 945-980 долларов США за тысячу кубометров.
Энергетика
8 февраля 2022 г. 13:59
Стоимость газа в Европе меняется в диапазоне 945-980 долларов

Цены фьючерсов на газ в Европе на торгах во вторник выросли на 0,6-4,3% к расчетной цене понедельника и продолжают меняться в диапазоне 945-980 долларов США за тысячу кубометров.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE.

Стоимость мартовских фьючерсов по индексу TTF, крупнейшего европейского хаба, после снижения расчетной цены в понедельник до 938,2 доллара — на торгах во вторник подорожали на 0,6-4,3%.

Эксперты связывают рост цен с несколькими факторами: высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии, ограниченным предложением со стороны основных поставщиков и низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ (после продолжительной холодной зимы и жаркого лета 2021 года).

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Версия на азербайджанском языке Avropa bazarında təbii qazın qiyməti artıb
Версия на английском языке Gas prices in Europe hover around $980

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