Стоимость газа с начала торгов снизилась на 8,2%

Цена газа в Европе на открытии торгов на бирже в четверг опустилась ниже 1 300 долларов США за 1 тыс. кубометров.

Цена газа в Европе на открытии торгов на бирже в четверг опустилась ниже 1 300 долларов США за 1 тыс. кубометров.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE.

Цена майского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах упала до 1 270,5 долларов.

В целом стоимость газа с начала торгов снизилась на 8,2%.

Накануне Кабмин ФРГ по итогам телефонных переговоров президента РФ Владимира Путина с канцлером Олафом Шольцем заявил, что Россия согласна принимать платежи за газ от европейских партнеров в евро через Газпромбанк, который будет их конвертировать в рубли.

На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин поручил перевести расчеты за поставки газа в недружественные страны на рубли. Он заявил, что Россия откажется принимать оплату по таким контрактам в скомпрометировавших себя валютах, в том числе в долларах и евро. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял журналистам, что Москва работает над деталями поставок газа в недружественные страны за рубли, но в случае отказа Европы от оплаты в российской валюте Москва не станет заниматься благотворительностью и бесплатно поставлять газ в Европу.