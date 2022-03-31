О нас
Аудио новости

Стоимость газа с начала торгов снизилась на 8,2%

Стоимость газа с начала торгов снизилась на 8,2% Цена газа в Европе на открытии торгов на бирже в четверг опустилась ниже 1 300 долларов США за 1 тыс. кубометров.
Энергетика
31 марта 2022 г. 11:01
Стоимость газа с начала торгов снизилась на 8,2%

Цена газа в Европе на открытии торгов на бирже в четверг опустилась ниже 1 300 долларов США за 1 тыс. кубометров.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE.

Цена майского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах упала до 1 270,5 долларов.

В целом стоимость газа с начала торгов снизилась на 8,2%.

Накануне Кабмин ФРГ по итогам телефонных переговоров президента РФ Владимира Путина с канцлером Олафом Шольцем заявил, что Россия согласна принимать платежи за газ от европейских партнеров в евро через Газпромбанк, который будет их конвертировать в рубли.

На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин поручил перевести расчеты за поставки газа в недружественные страны на рубли. Он заявил, что Россия откажется принимать оплату по таким контрактам в скомпрометировавших себя валютах, в том числе в долларах и евро. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял журналистам, что Москва работает над деталями поставок газа в недружественные страны за рубли, но в случае отказа Европы от оплаты в российской валюте Москва не станет заниматься благотворительностью и бесплатно поставлять газ в Европу.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Gas prices fall 8.2%
Версия на азербайджанском языке Avropada qaz 8% ucuzlaşıb

Экслюзивные новости

Замминистра: Азербайджан может производить водород с помощью ветряной энергии
Замминистра: Азербайджан может производить водород с помощью ветряной энергии
30 марта 2022 г. 18:05
Мэр Бурсы: Очень хочу побывать в Шуше
Мэр Бурсы: Очень хочу побывать в Шуше
30 марта 2022 г. 16:42
Ограничения «Транснефти» по прокачке нефти не коснутся SOCAR
Ограничения «Транснефти» по прокачке нефти не коснутся SOCAR
30 марта 2022 г. 12:25
Эксперт: У Европы может возникнуть нехватка газа, Россия потеряет в платежах
Эксперт: У Европы может возникнуть нехватка газа, Россия потеряет в платежах
29 марта 2022 г. 15:47
Разрушенный Киев - ФОТОРЕПОРТАЖ
ФотоРазрушенный Киев - ФОТОРЕПОРТАЖ
28 марта 2022 г. 12:10
В Министерстве цифрового развития и транспорта произведены кадровые перестановки
В Министерстве цифрового развития и транспорта произведены кадровые перестановки
26 марта 2022 г. 13:54
Профессор: Развитие отношений с США служит реализации мирного процесса на Южном Кавказе
Профессор: Развитие отношений с США служит реализации мирного процесса на Южном Кавказе
22 марта 2022 г. 16:16
Фоторепортаж из военного подразделения, сформированного из добровольцев в Украине
ФотоФоторепортаж из военного подразделения, сформированного из добровольцев в Украине
19 марта 2022 г. 14:58
Председатель Житомирского облсовета: Гибель детей - большая трагедия, это не передать словами
Председатель Житомирского облсовета: Гибель детей - большая трагедия, это не передать словами
18 марта 2022 г. 19:20
Председатель палаты: Пакистан заинтересован в импорте газа из Азербайджана
Председатель палаты: Пакистан заинтересован в импорте газа из Азербайджана
18 марта 2022 г. 16:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi