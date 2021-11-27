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Стоимость фьючерсов на газ в Европе за неделю выросла на 4,5%

Стоимость фьючерсов на газ в Европе за неделю выросла на 4,5% Цена фьючерсов на газ на бирже ICE за неделю торгов выросла до 1 025,5 доллара США за тысячу кубометров, что на 4,5% выше показателя понедельника.
Энергетика
27 ноября 2021 г. 11:22
Стоимость фьючерсов на газ в Европе за неделю выросла на 4,5%

Цена фьючерсов на газ на бирже ICE за неделю торгов выросла до 1 025,5 доллара США за тысячу кубометров, что на 4,5% выше показателя понедельника.

Как передает Report, со ссылкой на данные ICE Futures, к пятнице биржевые котировки снизились до 1025,5 доллара, что на 4,5% выше цены понедельника.

При этом в прошлом месяце, по расчетам РИА Новости, средняя цена декабрьских фьючерсов достигла рекордного за 18 лет (TTF начал торги в 2003 году) значения — 1 100 долларов.

Расчетная цена фьючерсов по индексу голландского хаба TTF в первой половине недели выросла примерно на 12%, почти достигнув уровня в 1 090 долларов в среду.

Цена на споте за неделю также выросла. Стоимость контракта "на день вперед", по данным Spot TTF, за неделю увеличилась на 3,4%, почти до 1 018 долларов с поставкой в субботу и воскресенье.

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Версия на азербайджанском языке Həftə ərzində Avropada təbii qaz fyuçerlərinin qiyməti 4,5% artıb

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