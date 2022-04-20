Стоимость фьючерсов на газ в Европе превысила 1030 долларов

Стоимость фьючерсов на газ в Европе после снижения до 950 долларов США за тысячу кубометров к закрытию торгов превысила 1 030 долларов США.

Стоимость фьючерсов на газ в Европе после снижения до 950 долларов США за тысячу кубометров к закрытию торгов превысила 1 030 долларов США.

Как передает Report, об этом следует из данных лондонской биржи ICE.

Стоимость ближайших, майских, фьючерсов по индексу крупнейшего европейского хаба TTF на открытии торгов составила 949,2 доллара США (на 11,1% ниже расчетной цены понедельника - 1 067,8 доллара США), что стало минимальным показателем вторника. Затем котировки отыграли падение и слабо менялись в течение торговой сессии. На закрытии фьючерсы подешевели на 3,2% к расчетной цене понедельника, до 1 034 долларов США.