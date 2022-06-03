Стоимость фрахта танкеров для перевозки СПГ возросла до 10-летнего максимума

Стоимость фрахта танкеров для перевозки сжиженного природного газа (СПГ) достигла 10-летнего максимума на фоне антироссийских санкций стран Запада.

Стоимость фрахта танкеров для перевозки сжиженного природного газа (СПГ) достигла 10-летнего максимума на фоне антироссийских санкций стран Запада.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Financial Times.

По данным инвестиционной компании Clarksons Platou Securities, фрахт СПГ-танкера сейчас обойдется в 120 тыс. долларов в день, что на 50% выше, чем в прошлом году.

Издание отмечает, что цены резко выросли после того, как ЕС заявил, что к концу 2022 года намерен уменьшить зависимость от российского газа на две трети и импортировать дополнительные 50 млрд кубометров СПГ. В свою очередь крупнейшие мировые трейдеры пытаются найти танкеры для перевозки СПГ до наступления зимы, поскольку санкции, введенные против России, привели к изменениям в мировых энергетических маршрутах. Владельцы нефтяных танкеров и судовые брокеры указывают на то, что в этом году такие нефтегазовые компании, как британо-нидерландская Shell, французская TotalEnergies и китайская Unipec, непривычно рано начали работу по фрахту танкеров для перевозки топлива в зимний период.

Согласно данным ассоциации Gas Infrastructure Europe, представляющей интересы европейских операторов газовой инфраструктуры, поступления СПГ с терминалов в газотранспортную систему Европы в мае стали рекордными для этого месяца - 10,8 млрд кубометров. Это больше предыдущего рекордного показателя в 10,27 млрд кубометров, зафиксированного в мае 2020 года. Запасы СПГ в странах ЕС сейчас на 13% выше, чем в 2021 году, и на 12% больше, чем в среднем за пять лет. Мощности регазификации сжиженного газа и дальнейшей его закачки в трубопроводы Европы сейчас загружены на 66% от максимума.