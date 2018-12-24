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    Цена нефти Brent опустилась ниже $52 впервые с сентября прошлого года

    Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ Стоимость североморской нефтяной смеси марки Brent опустилась ниже $52 за баррель впервые с 4 сентября 2017 года, передает Report. 

    В ходе торгов на Интерконтинентальной бирже к 22:00 по бакинскому времени стоимость февральских фьючерсов Brent снизилась на 3,62% — до $51,94 за баррель.

    Цена на нефть марки WTI опустилась на 3,332% — до $44,12 за баррель.

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