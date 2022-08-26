Стоимость электроэнергии в Великобритании с октября достигнет рекордных показателей

Управление рынков газа и электроэнергии Соединенного Королевства (Ofgem) посчитало, что стоимость электроэнергии в Великобритании с 1 октября вырастет почти на 80%, достигнув рекордной суммы в 4,2 тыс. долларов США (3549 фунтов).

Управление рынков газа и электроэнергии Соединенного Королевства (Ofgem) посчитало, что стоимость электроэнергии в Великобритании с 1 октября вырастет почти на 80%, достигнув рекордной суммы в 4,2 тыс. долларов США (3549 фунтов).

Как передает Report, об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте регулятора.

В результате размер среднего счета для британских домохозяйств увеличится более чем на 1578 фунтов (1,86 тыс. долларов США) в год по сравнению с нынешним уровнем.

По мнению экспертов, рост цен не прекратится: к апрелю 2023 года они могут достичь 6,5 тыс. фунтов (7,7 тыс. долларов США) в год.