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Стоимость электроэнергии в Европе впервые превысила 1000 евро

Стоимость электроэнергии в Европе впервые превысила 1000 евро Цена европейских эталонных контрактов (German Power) на 2023 год превысила отметку 1000 евро за МВт-ч.
Энергетика
30 августа 2022 г. 09:12
Стоимость электроэнергии в Европе впервые превысила 1000 евро

Цена европейских эталонных контрактов (German Power) на 2023 год превысила отметку 1000 евро за МВт-ч.

Как передает Report со ссылкой на Bloomberg, такой рост стоимости произошел впервые.

Отмечается, что с 28 августа цены эталонных контрактов на электроэнергию выросли на 25%.

Соответствующее увеличение стоимости произошло из-за энергетического кризиса, который набирает обороты и вызван сокращением поставок в ЕС природного газа из России. Также росту цен на электроэнергию способствует сокращение генерации французскими атомными станциями.

"Во Франции национальные эталонные контракты на поставку электроэнергии превысили 1000 евро за МВт-ч", - пишет Bloomberg.

Кроме этого, в агентстве отметили, что 29 августа контракты на поставку электричества в Германии выросли в цене на 6,6% - до 1050 евро за МВт-час.

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