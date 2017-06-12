Стоимость экспортируемой нефти Азербайджана выросла на 35%

Баку. 12 июня. REPORT.AZ/ В январе-мае из Азербайджана было экспортировано 8,073 млн тонн сырой нефти.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это на 9,5% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Стоимость этих объемов нефти составила 3,230 млрд долларов, что превышает прошлогодний показатель на 35%.

За отчетный период экспорт сырой нефти составил 72,59% общих объемов экспорта.

Отметим, что за 5 месяцев года объем внешнеторгового оборота Азербайджана составил 7,267 млрд долларов. Из них 2,817 млрд долларов пришлось на операции импорта, 4,450 млрд долларов – операции экспорта.