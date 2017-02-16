Стоимость экспортируемой Азербайджаном сырой нефти выросла на 21%

Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ Азербайджан, по данным таможенных деклараций, в январе 2017 года экспортировал 1 652 458 тонн сырой нефти.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, стоимость этих объемов сырой нефти составила 663,768 млн долларов.

За отчетный период экспортировано сырой нефти на 17% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года, стоимость же выросла на 21%.

Экспорт сырой нефти в январе составил 82,49% общего объема экспорта.