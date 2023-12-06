Стоимость Brent составила $77,2 за баррель после обвала до минимумов с начала июля

Котировки нефти незначительно изменились в цене утром в среду после падения до минимумов с начала июля по итогам предыдущей сессии.

Котировки нефти незначительно изменились в цене утром в среду после падения до минимумов с начала июля по итогам предыдущей сессии.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", февральские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures составили 77,2 доллара за баррель, что соответствует уровню на закрытие предыдущей сессии.

Январские фьючерсы на WTI на нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подешевели на 6 центов, до 72,26 доллара за баррель.

Обе марки завершили торги во вторник на самых низких отметках с 6 июля.

Участники рынка и аналитики высказывают сомнения относительно того, будут ли страны ОПЕК+ соблюдать условия добровольного сокращения добычи нефти на 2,2 млн баррелей в сутки в первом квартале 2024 года.

"Решение ОПЕК+ на прошлой неделе стало явным разочарованием как за счет не слишком впечатляющего объема дополнительных сокращений, так и из-за их добровольного характера", - сказал редактор Sevens Report Research Тайлер Ричи.

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман позднее отметил, что ограничения на добычу могут быть продлены в случае необходимости.

Кроме того, инвесторы оценивают сигналы об изменении запасов энергоносителей в США. По данным Американского института нефти (API), за неделю по 1 декабря резервы нефти в Штатах выросли на 594 тыс. баррелей. Минэнерго США обнародует свои данные позднее в сред. Опрошенные S&P Global Commodity Insights аналитики в среднем ожидают, что эти данные укажут на сокращение запасов нефти на 4,1 млн баррелей, а также на рост запасов бензина и дистиллятов на 800 тыс. баррелей.