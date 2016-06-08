Стоимость Brent превысила отметку в 52 доллара за баррель

Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ Цена на нефть марки Brent превысила отметку в 52 доллара за баррель.

Как сообщает Report, нефть подорожала на фоне обнародованных Американским институтом нефти (API) еженедельных данных о сокращении запасов сырой нефти на 3 560 тыс. баррелей. Отметим, что в качестве причин указывается также рост спроса на бензин из-за увеличения количества людей, вышедших в отпуск в связи с летним сезоном, а также новости об очередном нападении боевиков на нефтяную инфраструктуру в Нигерии.

Brent в последний раз продавалась дороже 52 долларов за баррель 12 октября 2015 года. Затем нефтяные цены начали падать на фоне глобального финансового кризиса и 20 января 2016 года достигли минимума последних лет (27,10 доллара/баррель). В настоящее время нефть продается на 92% дороже этого минимума.

Напомним, что исторический максимум был зафиксирован в июле 2008 года, когда нефть стоила 147,50 доллара/баррель. На данный момент цены упали на 65% ниже этой отметки. Аналитическая группа Report прогнозирует рост цен на нефть до 55 долларов за баррель.