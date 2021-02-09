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Стоимость Brent превысила 61 доллар США впервые более чем за год

Стоимость Brent превысила 61 доллар США впервые более чем за год Стоимость апрельского фьючерса нефти марки Brent превысила $61 за баррель впервые с января прошлого года
Энергетика
9 февраля 2021 г. 08:46
Стоимость Brent превысила 61 доллар США впервые более чем за год

Стоимость апрельского фьючерса нефти марки Brent превысила 61 доллара США за баррель впервые с января прошлого года.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Сегодня в ходе торгов к 08:30 по бакинскому времени стоимость Brent составила 61,03 доллара США за баллер за баррель. До этого выше отметки 61 доллара США стоимость Brent поднималась 7 января 2020 г., тогда баррель стоил 61,35 доллара США.

Нефть марки WTI также растет в цене. Наибольшая стоимость ее мартовского фьючерса утром 9 февраля составила 58,49 доллара США за баррель. Это рекорд с апреля 2019 г.

Нефть постепенно дорожает с конца октября 2020 г. на фоне позитивных новостей о разработках вакцин от коронавируса и постепенной отмены ограничительных мер в ряде стран. Ранее, в прошлом году, сырье подешевело в связи с пандемией и разрывом сделки ОПЕК+. Так, в конце апреля 2020 г. фьючерс Brent упал до 33,71 доллара США за баррель, WTI — до 29,05 доллара США.

Однако, несмотря на наблюдаемое в настоящий момент подорожание сырья, российская нефть, наоборот, дешевеет. 1 февраля Минфин России отчитался, что Urals в январе упала в цене на 11,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 54,41 доллара за баррель.

В октябре 2020 г. Международное энергетическое агентство (МЭА) допустило рост цены нефти до 70 долларов США за баррель к 2025 г. в случае, если в течение 2021 г. сработают все меры, которые принимаются в разных странах для стимулирования экономики на фоне кризиса, вызванного пандемией.

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