Стоимость Brent повысилась до 119 долларов впервые с февраля 2013 года

Стоимость нефти марки Brent превысила 119 долларов США за баррель впервые с 13 февраля 2013 года.

Стоимость нефти марки Brent превысила 119 долларов США за баррель впервые с 13 февраля 2013 года.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

10.35

Мировые цены на нефть в четверг утром выросли на 4% из-за опасений перебоев в поставках из-за ситуации вокруг России и Украины.

Как передает Report, свидетельствуют данные торгов.

Цена майских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 3,98%, до 117,43 доллара США за баррель, апрельских фьючерсов на WTI — на 3,61%, до 114,59 доллара. А в ходе ночных торгов цена нефти Brent поднялась выше 118 долларов за баррель — впервые за девять лет.

Вероятность того, что западные санкции против России могут привести к временному дефициту на рынке нефти, была основным фактором роста нефтяных котировок, пишет цитирует газета Wall Street Journal. С начала недели Brent подорожал уже на 20%, WTI — на 25%.

Эксперты также отмечают, что любые дополнительные санкции или неожиданные перебои поставок могут подтолкнуть цены на нефть еще выше в краткосрочной перспективе.

Кроме того, коммерческие запасы нефти в США за неделю по 25 февраля неожиданно опустились на 2,6 млн баррелей, тогда как аналитики ожидали роста показателя на 2,7 млн. Добыча осталась на отметке в 11,6 млн баррелей в день.

Трейдеры также оценивают итоги вчерашнего заседания ОПЕК+. Альянс решил продолжить в апреле плановый рост добычи на 400 тыс. баррелей в сутки. Следующее заседание назначено на 31 марта.

08.53

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2022 года на лондонской бирже ICE выросла на 3,30% и достигла 116,66 долларов США за баррель.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 06:54 по бакинскому времени.

В последний раз стоимость Brent достигала 116 долларов США за баррель в августе 2013 года.

Стоимость фьючерса на нефть марки WTI с поставкой в апреле 2022 года поднималась на 2,44%, до 113,30 долларов США за баррель, свидетельствуют данные торгов на 07:03 по бакинскому времени.