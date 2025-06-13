Стоимость Brent перешла отметку в $75 за баррель на новостях об ударах Израиля по Ирану

Цены на нефть резко повышаются 13 июня утром на новостях об ударах Израиля по Ирану.

Цены на нефть резко повышаются 13 июня утром на новостях об ударах Израиля по Ирану.

Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 09:11 (по Баку) поднимается на $5,8 (8,36%), до $75,16 за баррель. Днем ранее эти контракты подешевели на $0,41 (0,59%), до $69,36 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) растут в цене на $5,91 (8,69%), до $73,95 за баррель. По итогам сессии четверга стоимость этих контрактов уменьшилась на $0,11 (0,16%), до $68,04 за баррель.

Как сообщалось, израильские ВВС 12 июня нанесли десятки ударов по ядерным и ракетным объектам в Иране.

Представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщил журналистам, что операция по уничтожению ядерного потенциала Ирана и потенциала в области баллистических ракет займет несколько дней.

Перспектива расширения конфликта на Ближнем Востоке угрожает движению судов в Ормузском проливе - ключевом пути для порядка 20% глобальных поставок нефти, пишет Trading Economics.