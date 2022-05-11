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Стоимость бензина в США достигла исторического максимума

Стоимость бензина в США достигла исторического максимума Цена на бензин в США обновила исторический максимум, прибавив в среднем по стране несколько центов к предыдущему рекорду.
Энергетика
11 мая 2022 г. 17:09
Стоимость бензина в США достигла исторического максимума

Цена на бензин в США обновила исторический максимум, прибавив в среднем по стране несколько центов к предыдущему рекорду.

Как передает Report, об этом сообщила Американская ассоциация автомобилистов.

Актуальная цена за галлон (3,785 литра) бензина в среднем по стране достигла 4,404 доллара, это на 3 цента выше, чем накануне. В штате Калифорния, где топливо всегда дороже, за галлон, по данным аналитиков, просят в среднем 5,85 доллара. Цена на бензин несколько снижалась с начала апреля, когда началось высвобождение нефти из стратегического резерва, но в первых числах мая вновь перешла к росту.

Исторический максимум в 4,33 доллара за галлон в США был зафиксирован 11 марта.

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Версия на английском языке US gasoline prices reach historic high

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