Стоимость бензина в Греции обновила исторический максимум

Цена на бензин на греческом острове Кос достигла €3 за литр.

Цена на бензин на греческом острове Кос достигла €3 за литр.

Как сообщает Report со ссылкой на греческий информационный портал pronews.gr, это исторический максимум для всей страны.

Такого не было даже в 2022 году, когда цены на бензин во всей Греции значительно превысили €2 из-за энергетического кризиса, отмечает портал.

Автозаправки обязаны информировать специальный греческий мониторинговый центр по ситуации на рынке горючего каждый раз, когда они изменяют цену на топливо. Из данных, полученных этим центром с греческих островов, видно, что цены на бензин подскочили, пишет издание. На острове Милос цена на бензин АИ-95 достигла €2,45 за литр, на Патмосе - €2,37 за литр, на Нисиросе - €2,36 за литр, на Леросе - €2,35. Средняя цена по стране составила €1,962 за литр, тогда как 1 июля она была €1,863 за литр.

По данным издания, в Греции одна из самых высоких цен на бензин в Европе, в основном за счет 24-процентного НДС, налога на социальное обеспечение, а также еще двух налогов, которые правительство упорно отказывалось снижать. На налоги приходится 60% цены бензина в стране.