Стоимость барреля нефти Brent упала до 56 долларов

Баку. 5 января. REPORT.AZ/ Стоимость нефти Brent на торгах биржи ICE опустилась до 56 долларов за баррель после выхода статистики по запасам нефти в США.

Как передает Report, по состоянию на 20:50 по Баку стоимость барреля нефти марки Brent опустилась до 56,03 доллара.

Нефть марки WTI также значительно потеряла в цене. По данным биржи ICE, баррель WTI стоил 52,80 доллара в 20:30 по Баку.

Ранее сегодня Управление по энергетической информации (EIA) сообщило, что коммерческие запасы нефти в США за неделю, которая завершилась 30 декабря, упали на 7,1 млн баррелей — до 479 млн.