О нас
Аудио новости

Стоимость азербайджанской нефти приблизилась к отметке 114 долларов

Стоимость азербайджанской нефти приблизилась к отметке 114 долларов Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке повысилась на 2,85 доллара США или 2,57%, до 113,55 доллара.
Энергетика
5 мая 2022 г. 10:18
Стоимость азербайджанской нефти приблизилась к отметке 114 долларов

Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке повысилась на 2,85 доллара США или 2,57%, до 113,55 доллара.

Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

Вчера на рынке нефть марки Brent стоила 106,04 доллара за баррель.

В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне 50 долларов США.

Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года (15,81 доллара США), а максимальная - в июле 2008 года (149,66 доллара США).

В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 25%.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Azerbaijani oil price nears $114
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan neftinin qiyməti 114 dollara yaxınlaşır

Другие новости из категории

Brent подорожала до 110,86 долларов за баррель
Brent подорожала до 110,86 долларов за баррель
5 мая 2022 г. 09:51
Генсек ОПЕК: Свободных мощностей для замены российской нефти в мире нет
Генсек ОПЕК: Свободных мощностей для замены российской нефти в мире нет
4 мая 2022 г. 17:13
Что мешает эмбарго на российскую нефть?
Что мешает эмбарго на российскую нефть?
4 мая 2022 г. 17:09
Reuters: Постпредам ЕС не удалось достичь соглашения по эмбарго на импорт нефти из РФ
Reuters: Постпредам ЕС не удалось достичь соглашения по эмбарго на импорт нефти из РФ
4 мая 2022 г. 16:34
Цены на нефть марки Brent выросли на 3,6%
Цены на нефть марки Brent выросли на 3,6%
4 мая 2022 г. 16:00
Министр энергетики Пярвиз Шахбазов выступит на мероприятии в Болгарии
Министр энергетики Пярвиз Шахбазов выступит на мероприятии в Болгарии
4 мая 2022 г. 14:45
Страны ОПЕК+ в марте выполнили договоренности о сокращении добычи на 157% от плана
Страны ОПЕК+ в марте выполнили договоренности о сокращении добычи на 157% от плана
4 мая 2022 г. 14:11
Азнефть выполнил прогноз по добыче нефти на 102%
"Азнефть" выполнил прогноз по добыче нефти на 102%
4 мая 2022 г. 14:03
В первом квартале Азнефть увеличила добычу газа на 1,2%
В первом квартале "Азнефть" увеличила добычу газа на 1,2%
4 мая 2022 г. 13:55
Финская Fortum зафиксирует 2,1 млрд евро убытков, связанных с деятельностью в РФ
Финская Fortum зафиксирует 2,1 млрд евро убытков, связанных с деятельностью в РФ
4 мая 2022 г. 13:51

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi