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Стоимость азербайджанской нефти превысила 99 долларов

Стоимость азербайджанской нефти превысила 99 долларов Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке повысилась на 1,14 доллара США или 1,16%, до 99,01 доллара.
Энергетика
20 августа 2022 г. 10:02
Стоимость азербайджанской нефти превысила 99 долларов

Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке повысилась на 1,14 доллара США или 1,16%, до 99,01 доллара.

Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

На биржах октябрьские фьючерсы на нефть марки Brent торгуются по 96,09 доллара.

В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне 85 долларов США.

Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года (15,81 доллара США), а максимальная - в июле 2008 года (149,66 доллара США).

В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли” (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 25%.

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Версия на английском языке Azerbaijani oil grows above $99
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan neftinin qiyməti 99 dolları keçib

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