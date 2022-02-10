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Стоимость азербайджанской нефти превысила 97 долларов

Стоимость азербайджанской нефти превысила 97 долларов Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке повысилась на 1,36 доллара США или 1,42%, до 97,46 доллара.
Энергетика
10 февраля 2022 г. 10:03
Стоимость азербайджанской нефти превысила 97 долларов

Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке повысилась на 1,36 доллара США или 1,42%, до 97,46 доллара.

Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

Сегодня на рынке нефть марки Brent торговалась по 91,55 доллара за баррель.

В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне 50 долларов США.

Минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года (15,81 доллара США), а максимальная - в июле 2008 года (149,66 доллара США).

В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли” (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 25%.

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Версия на английском языке Azerbaijani oil price exceeds $97
Версия на азербайджанском языке Azəbaycan neftinin qiyməti 97 dolları keçib

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