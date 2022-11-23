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Стоимость азербайджанской нефти превысила 91 доллар

Стоимость азербайджанской нефти превысила 91 доллар Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке выросла на 5,9 доллара или 6,93%, до 91,09 доллара США.
Энергетика
23 ноября 2022 г. 10:13
Стоимость азербайджанской нефти превысила 91 доллар

Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке выросла на 5,9 доллара или 6,93%, до 91,09 доллара США.

Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

На биржах нефть марки Brent торгуется по 88,36 доллара за баррель.

В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне 85 долларов США.

Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года (15,81 доллара США), а максимальная - в июле 2008 года (149,66 доллара США).

В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 25%.

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Версия на английском языке Azerbaijani oil price settles above $91
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan neftinin qiyməti 91 dolları keçib

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