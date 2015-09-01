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    ​Стоимость азербайджанской нефти осталась стабильной

    Вчерашние Банковские каникулы в Великобритании повлияли и на деятельность бирж

    Баку. 1 сентября. REPORT.AZ/ Сегодня стоимость азербайджанской нефти Azeri LT CIF, транспортируемой через порты Супса, Батуми и Джейхан и реализуемой на мировых рынках, не изменилась.

    Как сообщает Report, вчерашние "Банковские каникулы" в Великобритании повлияли и на деятельность бирж. Таким образом, стоимость нефти марки Azeri LT CIF осталась на уровне 50,54 долларов/баррель.

    Напомним, что минимальная цена на Azeri LT CIF была зафиксирована в декабре 2001 года (19,15 долларов), максимальная - в июле 2008 года (149,66 долларов).

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