​Стоимость азербайджанской нефти на мировом рынке превысила 60 долларов

Баку. 27 марта. REPORT.AZ/ Сегодня цена азербайджанской нефти "AzeriLTCIF", транспортируемая через порты Супса, Батуми и Джейхан и реализуемая на мировых рынках, подорожала на 2,99% или 5,21 доллара.

Об этом Report сообщили в Азербайджанской государственной нефтяной компании (SOCAR).

Согласно информации, в настоящее время стоимость нефти марки "AzeriLTCIF" равна 60,37 долларов/баррель.

Напомним что, в конце прошлой недели эта цена составляла 54,24 долларов/баррель, а вчера была зафиксирована цена 57,38 долларов за баррель.