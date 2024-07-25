Стефан Срблянович: Азербайджан один из основных партнеров Сербии в диверсификации поставок газа

Азербайджан является одним из основных партнеров в диверсификации маршрутов и источников поставок газа в Сербию.

Азербайджан является одним из основных партнеров в диверсификации маршрутов и источников поставок газа в Сербию.

Как сообщает Report, об этом в Баку на 8-ом заседании межправительственной комиссии по торговле и экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Сербией заявил государственный секретарь министерства горной промышленности и энергетики Сербии Стефан Срблянович.

Срблянович подчеркнул успешное развитие двусторонних отношений между Азербайджаном и Сербией в последние годы, что, по его словам, способствует расширению сотрудничества в сфере экономики.

Государственный секретарь напомнил, что на завершающем этапе строительства газового интерконнектора Сербия-Болгария Баку и Белград достигли договоренности о поставках до 400 млн кубометров газа в год из Азербайджана.

"Ключевое значение имеет энергетическое сотрудничество, поскольку оно носит долгосрочный характер и способствует обеспечению энергетической безопасности, что является одним из наиболее важных задач в современном мире и приравнивается к национальной безопасности", - сказал он.

По словам Србляновича, благодаря проекту Южного газового коридора Сербия диверсифицирует свои маршруты поставок и получает доступ к источникам в Каспийском регионе и на Ближнем Востоке.

"Также мы получили доступ к терминалу сжиженного природного газа в греческом порту Александрополис. Однако стоит признать, что Азербайджан является одним из основных партнеров Сербии в диверсификации источников поставок.

Кроме того, Сербия внимательно наблюдает за всеми инициативами, служащими энергобезопасности региона, такими как соглашение между Азербайджаном, Грузией, Румынией и Венгрией о поставках зеленой энергии в ЕС по кабелю, проложенному по дну Черного моря", - добавил Срблянович.