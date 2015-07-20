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    ​Statoil продает свою долю участия в TAP

    SOCAR же заявила, что несколько компаний уже обратилось по поводу покупки доли участия Statoil

    Баку. 20 июля. REPORT.AZ/ Норвежская компания Statoil продает 20%-ную долю участия в проекте Трансадриатический трубопровод (TAP). Как сообщает Report, информацию об этом распространило агентство Reuters.

    По информации, в связи с этим компания Statoil обратилась в Государственную нефтяную компанию Азербайджана (SOCAR).

    SOCAR же заявила, что несколько компаний уже обратились по поводу покупки доли участия Statoil.

    В компании Statoil отказались комментировать данный вопрос.

    Напомним, что 9 июля в ходе визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Италию итальянская компания Snam также выразила желание приобрести долю участия в TAP. 

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