​Statoil приступает к разведке природного газа в Турции

Баку. 16 мая . REPORT.AZ/ Норвежская энергетическая компания Statoil подписала соглашение с канадской компанией Valeura о разведке и добыче природного газа в Турции.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, доля участия Statoil в разработке месторождений газа в городе Банарлы турецкой провинции Текирдаг составит 50%, остальные 50% будут принадлежать Valeura.

Соглашение также предполагает ускорение деятельности по разведке природного газа в Тракье и добычу газа в одной из скважин в регионе до конца текущего или 2017 года.

Обе компании проведут работы по измерению потенциала газа в регионе. Разведывательные работы занимают площадь около 540 квадратных километров.

Отметим, что канадская компания уже 4 года занимается разведкой нефтяных и газовых месторождений в Турции. Компания Valeura в целом обладает 14-ю лицензиями на разведку и добычу газа в Тракье. Кроме того, компания имеет лицензию на разведку нефти в Газиантепе.