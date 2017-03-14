Statoil представил Азербайджану доклад по итогам исследования трех месторождений

Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ Норвежская компания Statoil представила министерству энергетики Азербайджана доклад о результатах исследований в связи с разведкой и разработкой месторождений "Карабах", "Ашрафи", "Дан Улдузу".

Как сообщает Report со ссылкой на министерство, министр энергетики Натиг Алиев отметил, что нефтегазовый сектор играет важную роль в азербайджанской экономике, подчеркнув в этой связи значение прогнозов по запасам и объемам добычи для определения направлений дальнейшего развития. По его словам, в настоящее время реализуются крупные проекты по разработке нефтегазовых месторождений и разработка таких месторождений как "Карабах", "Ашрафи", "Дан Улдузу" может стать следующим этапом в этом направлении. Интенсификация процессов по разработке этих месторождений между SOCAR и Statoil полностью соответствует этой цели.

Менеджер Statoil по Азербайджану Карстен Столтенберг отметил, что компания действует в Азербайджане 25 лет и сохранила статус второго по величине крупнейшего инвестора. Он выразил удовлетворение успешным сотрудничеством на протяжении многих лет. По его словам, хотя Statoil вышел из проекта "Шахдениз", однако является основным партнером SOCAR в "Азери-Чираг-Гюнешли" и других проектах. Он подчеркнул возможность долгосрочного сотрудничества по проектам "Карабах", "Ашрафи", "Дан Улдузу" и напомнил, что Statoil начала разведку на этих месторождениях в 2012 году, а в 2014-м подписан контракт с SOCAR.

Столтенберг сообщил, что помимо месторождений "Карабах", "Ашрафи", "Дан Улдузу", к исследованиям привлечена перспективная структура "Айпара", где рассчитаны запасы газа и нефти.

В заключение Н.Алиев призвал Statoil ускорить работы для перехода от этапа переговоров к этапу соглашения.