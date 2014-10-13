Statoil продал долю в "Шахдениз" малайзийской компании Petronas

Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ Норвежская нефтегазовая компания Statoil продала свое долевое участие (15,5%) в проекте "Шахдениз" малайзийской компании Petronas. Как сообщает Report со ссылкой на сайт Statoil, стоимость сделки составляет 2,2 млрд. долларов США.

По словам вице-президента норвежской компании Ларса Кристиана Бахера, Statoil остается приверженным своему бизнесу в Азербайджане, который продолжает играть важную роль в международном портфеле компании.

Отметим, что оператором проекта является британская ВР (28,8% акций). Далее следуют турецкая ТРАО (19%), азербайджанский SOCAR (16,7%), российский LUKoil (10%) и иранская NICO (10%).