​Стартовала церемония открытия соединения TANAP с Европой

Церемония открытия соединения Трансанатолийского газопровода (TANAP) с Европой (Фаза-1) стартовала в поселке Ипсала турецкого города Эдирне.

Как сообщает Report, в поселке Ипсала расположена измерительная станция MS4 газопровода TANAP, здесь же он подсоединяется к Трансадриатическому трубопроводу (TAP), призванному поставлять азербайджанский газ в Европу.

Диаметр участка Фаза-1 (от Эскишехира до Европы) составляет 48 дюймов, протяженность - 476 километров. Строительство Фазы-1 началось 20 мая 2016 года. Закачка газа в тестовом режиме на этом участке газопровода началась 15 апреля, а 15 июня газ с "Шахдениз" достиг турецко-греческой границы.

TANAP является одним из основных компонентов Южного газового коридора (свыше 3 500 км). Проект Южного газового коридора предусматривает транспортировку в Турцию и Европу газа, который будет добываться в рамках разработки второй стадии газоконденсатного месторождения "Шахдениз" в азербайджанском секторе Каспийского моря. Проекты "Шахдениз-2", расширения Южно-Кавказского трубопровода, TANAP и TAP – основные компоненты Южного газового коридора. 29 мая 2018 года в Сангачале состоялась церемония открытия Южного газового коридора.

12 июня в Сеидгази (Эскишехир, Турция), где расположены точка выхода газа TANAP, компрессор и одна из измерительных станций, состоялось торжественное открытие участка Фаза-0. 30 июня начались первые поставки коммерческого газа в Турцию по TANAP. Продажу газа в Турции осуществляет компания BOTAŞ.