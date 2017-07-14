STAR Rafineri: В ходе предварительного обследования врачом признаков отравления не выявлено

Баку. 14 июля. REPORT.AZ/ 12-13 июля 300 работников двух компаний-подрядчиков, работающих на строительстве нефтеперерабатывающего завода STAR в регионе Алиага Измира, обратились с жалобами на тошноту и диарею в медпункт на территории завода.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении STAR Refineri.

По информации компании TSGİ, главного подрядчика завода STAR, в ходе предварительного обследования врачом на рабочем месте признаков отравления не выявлено. "Только двое работников по указанию врача отправлены в больницу. Еще 29 человек сами обратились в государственные больницы Алиаги и Менемена, все они были отпущены домой. В настоящее время в больнице не осталось работников под наблюдением", - говорится в заявлении.

Отмечено, что в настоящее время начато серьезное расследование: "В этих рамках образцы пищи и воды из столовой, а также взятые у обратившихся с жалобами работников пробы будут отправлены в лабораторию. Все процессы на НПЗ, где трудятся 17 тыс. человек, осуществляются в рамках местных и международных норм, по результатам следствия будут предприняты необходимые шаги".