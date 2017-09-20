STAR принесет Азербайджану более 800 млн долларов в год в первые 5 лет

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Баку. 20 сентября. REPORT.AZ/ В первые 5 лет после запуска нефтеперерабатывающего завода STAR Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR), строящегося в регионе Алиага Измира (Турция), Азербайджан ежегодно будет получать 852 млн долларов в год.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Ровнаг Абдуллаев на мероприятии по случаю 20 сентября – Дня нефтяников.

По его словам, в течение последующих 10 лет операционные доходы предприятия составят 613 млн долларов в год: "Строительство завода завершится во второй половине 2018 года. Завод в первую очередь обеспечит сырьем – легкой и тяжелой нафтой – нефтехимический комплекс Petkim, крупнейший актив компании в Турции".

Отметим, что фундамент нефтеперерабатывающего завода STAR был заложен 25 октября 2011 года президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом Турции Реджеп Тайипом Эрдоганом. Завод планируется сдать в эксплуатацию в 2018 году. Перерабатывающая мощность завода составит 10 млн тонн сырой нефти в год. Здесь будет производиться 4,7 млн тонн дизеля, 1,6 млн тонн авиатоплива, 320 тыс. тонн LPG, 1,6 млн тонн нафты, 690 тыс. тонн нефтяного кокса, 159 тыс. тонн серы и иная продукция. Завод в основном будет перерабатывать нефть сортов Ural, Azeri Light и Kirkuk.