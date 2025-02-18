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Станков и Йоргенсен обсудили коридор зеленой энергии из Азербайджана в Европу через Черное море

Станков и Йоргенсен обсудили коридор зеленой энергии из Азербайджана в Европу через Черное море Министр энергетики Болгарии Жечо Станков и комиссар ЕС по энергетике Дэн Йоргенсен обсудили реализацию ключевых инфраструктурных проектов, включая прокладку Черноморского энергокабеля (Black Sea Energy), который предполагает поставки зеленой энергии из Аз
Энергетика
18 февраля 2025 г. 17:52
Станков и Йоргенсен обсудили коридор зеленой энергии из Азербайджана в Европу через Черное море

Министр энергетики Болгарии Жечо Станков и комиссар ЕС по энергетике Дэн Йоргенсен обсудили реализацию ключевых инфраструктурных проектов, включая прокладку Черноморского энергокабеля (Black Sea Energy), который предполагает поставки зеленой энергии из Азербайджана в Европу через Грузию и Румынию.

Об этом сообщает Report со ссылкой на сообщение министерства энергетики Болгарии.

“На встрече в Брюсселе стороны подчеркнули необходимость укрепления взаимосвязи в сфере электро- и газоснабжения. В этой связи обсуждалось ускоренное строительство Вертикального газового коридора. Также обсуждалась инициатива "Коридор зеленой энергии", основанная на стратегическом партнерстве в области зеленой энергетики между правительствами Азербайджана, Грузии, Румынии и Венгрии”, - говорится в информации

Минэнерго отмечает, что Болгария поддержала проект Black Sea Energy “с самого начала” и получила совместное приглашение присоединиться к соглашению между четырьмя странами.

“Проект имеет стратегическое значение для укрепления региональной и национальной энергетической безопасности, и Болгария может сыграть в нем важную роль. Параллельно обсуждаются возможности укрепления регионального энергетического сотрудничества между Болгарией, Турцией, Азербайджаном и Грузией с упором на передачу и торговлю зеленой электроэнергией”, - говорится в сообщении.

Станков также представил еврокомиссару основные приоритеты правительства в энергетическом секторе, которые будут закреплены в программе кабинета министров. “Болгария будет работать над диверсификацией источников энергии, развитием ядерной энергетики и зеленых технологий, а также повышением энергоэффективности”, - сказал он.

Black Sea Energy предусматривает поставку зеленой энергии, вырабатываемой в азербайджанском секторе Каспийского моря, в Грузию, а затем по кабелю, проложенному по дну Черного моря, в Европу. Через этот коридор планируется экспортировать 4 ГВт зеленой энергии в год.

Разработка ТЭО уже находится на финальной стадии. Строительство объекта займет 3–4 года. Европейская комиссия планирует выделить на проект 2,3 млрд евро.

Азербайджан, Грузия, Румыния и Венгрия 17 декабря 2022 года в Бухаресте подписали соглашение о стратегическом партнерстве по строительству подводного электрического кабеля Black Sea Energy протяженностью 1 195 км. В мае 2024 года энергетические операторы Азербайджана, Румынии, Грузии и Венгрии подписали меморандум о создании совместного предприятия в рамках реализации Black Sea Energy. В июне 2023 года Болгария объявила о намерении присоединиться к проекту. Интерес к участию также выразили Сербия и Молдова.

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Версия на азербайджанском языке Stankov və Yorgensen Azərbaycandan Avropaya “yaşıl dəhliz” layihəsini müzakirə ediblər

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