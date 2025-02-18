Станков и Йоргенсен обсудили коридор зеленой энергии из Азербайджана в Европу через Черное море

Министр энергетики Болгарии Жечо Станков и комиссар ЕС по энергетике Дэн Йоргенсен обсудили реализацию ключевых инфраструктурных проектов, включая прокладку Черноморского энергокабеля (Black Sea Energy), который предполагает поставки зеленой энергии из Аз

Министр энергетики Болгарии Жечо Станков и комиссар ЕС по энергетике Дэн Йоргенсен обсудили реализацию ключевых инфраструктурных проектов, включая прокладку Черноморского энергокабеля (Black Sea Energy), который предполагает поставки зеленой энергии из Азербайджана в Европу через Грузию и Румынию.

Об этом сообщает Report со ссылкой на сообщение министерства энергетики Болгарии.

“На встрече в Брюсселе стороны подчеркнули необходимость укрепления взаимосвязи в сфере электро- и газоснабжения. В этой связи обсуждалось ускоренное строительство Вертикального газового коридора. Также обсуждалась инициатива "Коридор зеленой энергии", основанная на стратегическом партнерстве в области зеленой энергетики между правительствами Азербайджана, Грузии, Румынии и Венгрии”, - говорится в информации

Минэнерго отмечает, что Болгария поддержала проект Black Sea Energy “с самого начала” и получила совместное приглашение присоединиться к соглашению между четырьмя странами.

“Проект имеет стратегическое значение для укрепления региональной и национальной энергетической безопасности, и Болгария может сыграть в нем важную роль. Параллельно обсуждаются возможности укрепления регионального энергетического сотрудничества между Болгарией, Турцией, Азербайджаном и Грузией с упором на передачу и торговлю зеленой электроэнергией”, - говорится в сообщении.

Станков также представил еврокомиссару основные приоритеты правительства в энергетическом секторе, которые будут закреплены в программе кабинета министров. “Болгария будет работать над диверсификацией источников энергии, развитием ядерной энергетики и зеленых технологий, а также повышением энергоэффективности”, - сказал он.

Black Sea Energy предусматривает поставку зеленой энергии, вырабатываемой в азербайджанском секторе Каспийского моря, в Грузию, а затем по кабелю, проложенному по дну Черного моря, в Европу. Через этот коридор планируется экспортировать 4 ГВт зеленой энергии в год.

Разработка ТЭО уже находится на финальной стадии. Строительство объекта займет 3–4 года. Европейская комиссия планирует выделить на проект 2,3 млрд евро.

Азербайджан, Грузия, Румыния и Венгрия 17 декабря 2022 года в Бухаресте подписали соглашение о стратегическом партнерстве по строительству подводного электрического кабеля Black Sea Energy протяженностью 1 195 км. В мае 2024 года энергетические операторы Азербайджана, Румынии, Грузии и Венгрии подписали меморандум о создании совместного предприятия в рамках реализации Black Sea Energy. В июне 2023 года Болгария объявила о намерении присоединиться к проекту. Интерес к участию также выразили Сербия и Молдова.