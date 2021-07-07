Станет ли SOCAR владельцем новой сети АЗС в Украине?

Сеть автомобильных заправочных станций Glusco в Украине с сегодняшнего дня возобновила работу.

Сеть автомобильных заправочных станций Glusco в Украине с сегодняшнего дня возобновила работу.

Как сообщает Report со ссылкой на украинские СМИ, причиной возобновления работы сети стала смена владельца компании, которым стала Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR).

"Это технический запуск, проверка настройки систем. Надеемся, что в ближайшие дни, новый собственник запустит полноценную работу сети", - уточняет издание.

Издание утверждает, что на станциях и стелах логотип и надпись Glusco закрыты черной пленкой.

В SOCAR не подтвердили Report информацию о покупке сети АЗС.

SOCAR Energy Ukraine, представительство SOCAR в Украине, было открыто в 2008 году. В настоящее время компания имеет 55 современных заправочных комплексов в 11 областях Украины. Также созданный в Украине Торговый дом SOCAR Ukraine стал одним из крупнейших частных импортеров природного газа в страну.