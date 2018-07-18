Станция нефтепровода Баку-Батуми в Грузии признана памятником культуры

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Баку. 18 июля. REPORT.AZ/ Промежуточную насосную станцию нефтепровода Баку-Батуми, находящуюся в древней столице Грузии – городе Мцхета, признали недвижимым памятником культурного наследия страны.

Как сообщает Report со ссылкой на Sputnik Грузия, соответствующий приказ подписал директор Национального агентства по охране культурного наследия Грузии Николоз Антидзе.

Нефтепровод Баку - Батуми был построен в 1928-1930 годах. Техническим руководством и строительством руководил российский академик Владимир Шухов. Первый проект нефтепровода был разработан Шуховым еще в 1884 году. Длина станции 33 м, ширина - 17,5 м, высота – 10,30 м, площадь - 424 кв. м.