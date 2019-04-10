​Стамбульский аэропорт будет закупать авиатопливо у SOCAR

SOCAR Aviation - подразделение SOCAR Turkey Energy - стала победителем объявленного Стамбульским аэропортом тендера на поставку авиатоплива.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, компания будет удовлетворять около 700 тыс. тонн ежегодного спроса Стамбульского аэропорта.

По информации, несмотря на то, что SOCAR вошла в авиационный сектор Турции в 2013 году, она в кратчайшие сроки заняла место в тройке крупнейших компаний, удовлетворяющих потребности сектора в топливе.

Директор SOCAR Turkey по торговле Мурад Эрдоган заявил, что после запуска Стамбульского аэропорта на полную мощность на него придется 60% потребления авиатоплива в Турции.

Он напомнил, что НПЗ STAR будет производить 1,6 млн тонн авиатоплива в год, и с продукцией завода компания продолжит укреплять свои позиции.

Отметим, что SOCAR вошла в авиационный сектор Турции с маркой SOCAR Aviation в 2013 году, заключив первый крупный контракт с авиакомпанией Pegasus на поставки авиатоплива в аэропорту Сабиха Гёкчен. В 2016 году начались поставки для Türk Hava Yolları в Ататюркском аэропорту, аэропорта "Аднан Мендерес" в Измире и Бодрумского аэропорта. В текущем году половина потребления авиатоплива для Türk Hava Yolları в Сабихе Гёкчен, а также снабжение аэропортов Измира, Бодрума, Антальи и "Даламан" будет осуществляться SOCAR Aviation.