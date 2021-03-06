О нас
Report Georgia
Аудио новости

Стало известно, сколько ЕС потратил на неудачные газовые проекты

Стало известно, сколько ЕС потратил на неудачные газовые проекты Выявлено семь газовых проектов, которые либо уже потерпели неудачу, либо могут в перспективе оказаться провальными
Энергетика
6 марта 2021 г. 12:02
Стало известно, сколько ЕС потратил на неудачные газовые проекты

ЕС потратил около 440 миллионов евро налогоплательщиков на семь газовых проектов, которые либо уже потерпели неудачу, либо могут в перспективе оказаться провальными, следует из материалов международной правозащитной организации Global Witness.

Как передает Report со ссылкой на Prime, большая часть этих средств — 431 миллион евро — была инвестирована в газопровод BRUA, который должен был соединить месторождения газа в румынском секторе Черного моря с Болгарией, Венгрией и Австрией и снизить зависимость Евросоюза от российского топлива.

Однако у проекта имеется ряд проблем. Один из операторов уже заявил о желании выйти из строительства и продать свою долю.

"Очевидно, что BRUA, скорее всего, не сможет достичь ни одной из целей. Участок газопровода построили в ноябре 2020 года, но он расположен внутри Румынии и не достигает ни соседних стран, ни черноморских месторождений. Инвесторы обеспокоены тем, что по газопроводу не будут подавать черноморский газ, так как Exxon (один из операторов еще неосвоенных месторождений в Черном море) объявил о желании покинуть проект и продать лицензию. В апреле прошлого года эти сомнения привели к тому, что планы по продлению BRUA в Венгрию отменили", — говорится в исследовании правозащитников.

Эксперты Global Witness подчеркивают, что траты средств европейских налогоплательщиков на неудачные газовые проекты могут оказаться еще выше, поскольку организация не учитывала вложения правительств стран ЕС и гранты европейских банков. Так, в 2017 году BRUA получил 60 миллионов евро от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

Правозащитная организация, будучи обеспокоенной сложившейся ситуацией, призвала Еврокомиссию вовсе отказаться от газовых проектов и вычеркнуть их из списка приоритетного интереса (PCI). Кроме того, эксперты посоветовали запретить таким проектам получать дополнительные субсидии и перенаправить средства на проекты в области возобновляемых источников энергии.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Avropa İttifaqının qüsurlu qaz layihələrinə xərcləri açıqlandı

Новости партнеров

Самое важное

Президент Ильхам Алиев наградил азербайджанских женщин
Президент Ильхам Алиев наградил азербайджанских женщин
6 марта 2021 г. 12:22
Завершился съезд ПЕА, избран Совет правления из 40 человек - ОБНОВЛЕНО - 5
ФотоЗавершился съезд ПЕА, избран Совет правления из 40 человек - ОБНОВЛЕНО - 5
6 марта 2021 г. 04:02
Мехрибан Алиева назначена первым заместителем председателя ПЕА
Мехрибан Алиева назначена первым заместителем председателя ПЕА
5 марта 2021 г. 16:40
В ПЕА упразднён Политсовет, создан Совет ветеранов
В ПЕА упразднён Политсовет, создан Совет ветеранов
5 марта 2021 г. 13:18
Азербайджан и Пакистан - пример настоящего братства и дружбы
Азербайджан и Пакистан - пример настоящего братства и дружбы
5 марта 2021 г. 11:16
Направленные Фондом YAŞAT в Турцию 4 гази вернулись после выздоровления
ФотоНаправленные Фондом YAŞAT в Турцию 4 гази вернулись после выздоровления
5 марта 2021 г. 11:12
Президент Азербайджана выступил на саммите ОЭС - ОБНОВЛЕНО
Президент Азербайджана выступил на саммите ОЭС - ОБНОВЛЕНО
4 марта 2021 г. 23:00
Азербайджанские и турецкие военные проведут совместные учения
ФотоАзербайджанские и турецкие военные проведут совместные учения
4 марта 2021 г. 14:15
Доблестный жизненный путь Полада Гашимова
ФотоДоблестный жизненный путь Полада Гашимова
4 марта 2021 г. 12:00
Минздрав обратился к гражданам в связи с вакцинацией
Минздрав обратился к гражданам в связи с вакцинацией
4 марта 2021 г. 11:17

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi