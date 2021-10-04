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Стало известно о решении комитета ОПЕК+ по добыче

Стало известно о решении комитета ОПЕК+ по добыче Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ рекомендовал альянсу придерживаться прежнего плана наращивания добычи нефти — ежемесячно на 400 тысяч баррелей в сутки.
Энергетика
4 октября 2021 г. 17:26
Стало известно о решении комитета ОПЕК+ по добыче

Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ рекомендовал альянсу придерживаться прежнего плана наращивания добычи нефти — ежемесячно на 400 тысяч баррелей в сутки.

Как передает Report, об этом пишет агентство Blomberg со ссылкой на делегатов.

"Комитет ОПЕК+ советует повышать добычу на 400 тысяч баррелей в сутки", — пишет агентство.

Альянс ОПЕК+ из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса, с мая прошлого года сократил свою добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки. По мере стабилизации ситуации сделка корректировалась. А с августа 2021 года альянс увеличивает добычу на 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно, рассчитывая к концу сентября 2022 года постепенно выйти из своих обязательств по ее сокращению.

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