Стало известно о решении комитета ОПЕК+ по добыче

Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ рекомендовал альянсу придерживаться прежнего плана наращивания добычи нефти — ежемесячно на 400 тысяч баррелей в сутки.

Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ рекомендовал альянсу придерживаться прежнего плана наращивания добычи нефти — ежемесячно на 400 тысяч баррелей в сутки.

Как передает Report, об этом пишет агентство Blomberg со ссылкой на делегатов.

"Комитет ОПЕК+ советует повышать добычу на 400 тысяч баррелей в сутки", — пишет агентство.

Альянс ОПЕК+ из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса, с мая прошлого года сократил свою добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки. По мере стабилизации ситуации сделка корректировалась. А с августа 2021 года альянс увеличивает добычу на 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно, рассчитывая к концу сентября 2022 года постепенно выйти из своих обязательств по ее сокращению.